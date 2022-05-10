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Абай HОbbit Хасенов обвинен в проведении подставных матчей

Пьеретта АРКАН
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Абай «HОbbit» Хасенов обвинен в проведении подставных матчей.
Фото https://m.vk.com/@gambitesports-hobbit-vozvraschaetsya-v-gambit

Бывший тиммейт казахского киберспортсмена из Cloud9 Абая HObbit Хасенова Рустам Stryk3r Алимкулов заявил, что HObbit причастен к подставным матчам которые были проведены в 2015 году.

Ранее HObbit и Stryk3r вместе играли в составе Party, где предположительно на первом RMR-турнире от Starladder команда Party намеренно проиграла несколько игр.

Сам Stryk3r прокомментировал свое заявление сказав, что недавно ему «поставили серьезный диагноз» и он хочет рассказать «всю правду о бывшей команде Party и жить со спокойной душой».

Cloud9 пока никак не отреагировали на случившееся.

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