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Сегодня, 13:03

Gotham Knights может получить кооперативный режим для четырех игроков

Читать «СЭ» в
Gotham Knights может получить кооперативный режим для четырех игроков.

Игра о супергероях от WB Games Montreal, может получить кооперативный режим для четырех игроков — заметили пользователи Reddit, согласно недавно обновленной странице игры в PlayStation Store.

Ранее разработчики сообщали, что в игру могут играть два игрока. Возможно, в игру были добавлены Робин, Найтвинг, Красный Колпак и Бэтгерл.

Первоначально запланированный к выпуску в прошлом году, Gotham Knights был отложен до 2022 года, чтобы дать «больше времени, чтобы предоставить игрокам наилучшие впечатления».

Гэсэр Галсанов

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