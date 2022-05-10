Gotham Knights может получить кооперативный режим для четырех игроков

Игра о супергероях от WB Games Montreal, может получить кооперативный режим для четырех игроков — заметили пользователи Reddit, согласно недавно обновленной странице игры в PlayStation Store.

Ранее разработчики сообщали, что в игру могут играть два игрока. Возможно, в игру были добавлены Робин, Найтвинг, Красный Колпак и Бэтгерл.

Первоначально запланированный к выпуску в прошлом году, Gotham Knights был отложен до 2022 года, чтобы дать «больше времени, чтобы предоставить игрокам наилучшие впечатления».

Гэсэр Галсанов