G2 Esports стала лидером группы A на Worlds 2019

В матче третьего дня групповой стадии 2019 World Championship по League of Legends G2 Esports победила Cloud9 и стала лидером группы A. В группе B GAM Esports одолела J Team — теперь все четыре коллектива имеют по три очка.

В группе D победителями стали DAMWON Gaming и Team Liquid. Команды обыграли Invictus Gaming и ahq e-Sports Club соответственно.

Worlds 2019 проходит с 2 октября по 10 ноября. 24 команды разыгрывают более 2,225 млн долларов. Play-In и групповую стадию принимает Берлин, четвертьфиналы и полуфиналы состоятся в Мадриде, а финал — в Париже.