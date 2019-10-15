G2 Esports стала лидером группы A на Worlds 2019
09:00
В матче третьего дня групповой стадии 2019 World Championship по League of Legends G2 Esports победила Cloud9 и стала лидером группы A. В группе B GAM Esports одолела J Team — теперь все четыре коллектива имеют по три очка.
В группе D победителями стали DAMWON Gaming и Team Liquid. Команды обыграли Invictus Gaming и ahq e-Sports Club соответственно.
Worlds 2019 проходит с 2 октября по 10 ноября. 24 команды разыгрывают более 2,225 млн долларов. Play-In и групповую стадию принимает Берлин, четвертьфиналы и полуфиналы состоятся в Мадриде, а финал — в Париже.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/league-of-legends/news/g2-esports-stala-liderom-gruppy-a-na-worlds-2019