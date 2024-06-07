Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 14:55

Роскомнадзор может разрешить блокировать все звонки из-за границы

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Конь БоДжек.
Фото Netflix

Роскомнадзор обсудит с мобильными операторами блокировку звонков из-за границы ради борьбы с телефонными мошенниками.

Если инициативу поддержат, то появится возможность выбора в настройках личного кабинета: принимать или не принимать заграничные звонки.

Ограничения можно будет установить для всех заграничных звонков или только для абонентов из списка контактов: например, абонент может выбрать опцию принимать звонки только от родных и близких.

1
0
Читайте также
Мирра Андреева проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»
Николич подписал контракт с ЦСКА на два сезона
В Подмосковье убит зампред патриотического движения «Зов народа» Еговцев
900 матчей в НХЛ, 8 лет скитаний и рецепт по устранению Макдэвида. Дмитрий Куликов – незаметный русский герой «Флориды»
Актриса Анастасия Голикова погибла в возрасте 28 лет. Что о ней известно
Песков назвал заявления Макрона об Украине провокационными
Популярное видео
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погоди: прямой эфир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — в 19.30
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В AppStore появилось новое приложение Сбер Онлайн — правда, его лучше не качать

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости