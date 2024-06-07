Роскомнадзор может разрешить блокировать все звонки из-за границы

Роскомнадзор обсудит с мобильными операторами блокировку звонков из-за границы ради борьбы с телефонными мошенниками.

Если инициативу поддержат, то появится возможность выбора в настройках личного кабинета: принимать или не принимать заграничные звонки.

Ограничения можно будет установить для всех заграничных звонков или только для абонентов из списка контактов: например, абонент может выбрать опцию принимать звонки только от родных и близких.