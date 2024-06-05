Больше не «Тинькофф» — известный банк сменил название

Известный банк «Тинькофф» сменил название — теперь компания называется «Т-Банк». Соответственно, поменялись и названия остальных сервисов — Т-Инвестиции, Т-Мобайл и так далее. К осени обновленный дизайн должен появиться на кредитных картах, банкоматах и других принадлежащих банку объектах.

В «Т-Банке» рассказали, что планируют превратить букву «Т» в узнаваемый символ, понятный не только в русскоязычном пространстве, и что слово «банк» ассоциируется у людей с надежностью и безопасностью. Желание избавиться от фамилии одиозного основателя компании не упоминалось, но и это неудивительно — о том, что банк будет переименован, заявляли уже давно.