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Сегодня, 16:05

Представлен автомобиль LADA Iskra — он не будет стоить больше 1,5 млн рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
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LADA Iskra.
Фото Соцсети

«Автоваз» представил новую линейку автомобилей — Лада Искра.

LADA Iskra.
Фото Соцсети

Искра заменит модель LADA Granta, которую снимут с производства в ближайшие пять лет, а пока они будут выпускаться параллельно.

LADA Iskra.
Фото Соцсети

В линейку «Искры» войдут три кузова — седан, универсал и кросс-универсал. Автомобиль будут оснащать двумя вариантами двигателя мощностью 90 л. с. и 106 л. с. и тремя вариантами трансмиссии: пяти- и шестиступенчатыми механическими коробками передач и вариатором. Точные габариты и прочие технические характеристики новинки пока не раскрывают.

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Цена «Искры» будет начинаться от 1 млн рублей и не будет превышать 1,5 млн рублей. Планируется запустить серийное производство авто в начале 2025 года.

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