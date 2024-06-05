Видеокарты NVIDIA RTX теперь можно разгонять автоматически

Бета-версия приложения NVIDIA обзавелась новой функцией. Теперь программа может проанализировать производительность системы и предложить оптимальные параметры разгона видеокарты.

Правда, доступна такая функция будет только для обладателей видеокарт серии RTX. Ну а любителям повозиться с «железом» вручную ничто не помешает выставлять параметры вроде напряжения или скорости вентилятора самостоятельно в этом же приложении.