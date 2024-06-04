Лавры Steam Deck и Nintendo Switch не дают покоя? Microsoft в июне представит свою портативную консоль

Ходят слухи о том, что игровое подразделение Microsoft представит первую портативную консоль Xbox уже на ближайшей презентации Xbox Games Showcase 2024 — она начнется 9 июня в 20.00 по московскому времени.

Впрочем, сообщается, что никаких подробностей о новой приставке не расскажут, а анонс ограничится коротким тизером. Зато, по все тем же слухам, прямо во время презентации выпустят одну из игр от внутренних студий Microsoft.