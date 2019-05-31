"Зенит" стал чемпионом киберлиги РПЛ

Киберфутболисты "Зенита" следом за футболистами стали чемпионами России. В финале первого в истории турнира по Pro Evolution Soccer, организованного РПЛ, Роман "Roma2rio" Шимаев и Макарбек "fatalyaaa" Маргасов обыграли представителей ЦСКА (2-1). Победителям вручили чек на 500 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году Konami и РПЛ заключили соглашение об эксклюзивном партнерстве. PES 2019 – является единственным местом, в котором можно сыграть за любую команду чемпионата России.​