"Зенит" стал чемпионом киберлиги РПЛ

Киберфутболисты "Зенита" следом за футболистами стали чемпионами России. В финале первого в истории турнира по Pro Evolution Soccer, организованного РПЛ, Роман "Roma2rio" Шимаев и Макарбек "fatalyaaa" Маргасов обыграли представителей ЦСКА (2-1). Победителям вручили чек на 500 тысяч рублей.
🏆 «Зенит» переиграл ЦСКА в финальной серии со счетом 2-1 и стал победителем Киберлиги!#РПЛКиберлига pic.twitter.com/foSnLxmsa3— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 31 мая 2019 г.
31 мая 2019 г.
Напомним, в прошлом году Konami и РПЛ заключили соглашение об эксклюзивном партнерстве. PES 2019 – является единственным местом, в котором можно сыграть за любую команду чемпионата России.
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