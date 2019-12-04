Стали известны игроки, которые вошли в команду недели Ultimate Team по версии разработчиков FIFA 20, сообщает официальный Twitter EA Sports. В список из 23 футболистов вошли защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк и полузащитник «Аталанты» и бывший игрок «Спартака» Марио Пашалич.

28-летний ван Дейк отметился дублем в ворота «Брайтона» (2:1) в матче 14-го тура АПЛ. 24-летний Пашалич дважды отличился во встрече 14-го тура серии А против «Брешиа» (3:0).

В список также вошли: Яспер Силлессен («Валенсия»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Набиль Фекир («Бетис»), Даниэль Карвахаль («Реал») и другие.