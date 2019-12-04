Ван Дейк и бывший игрок «Спартака» Пашалич — в команде недели FIFA 20
20:15
Стали известны игроки, которые вошли в команду недели Ultimate Team по версии разработчиков FIFA 20, сообщает официальный Twitter EA Sports. В список из 23 футболистов вошли защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк и полузащитник «Аталанты» и бывший игрок «Спартака» Марио Пашалич.
28-летний ван Дейк отметился дублем в ворота «Брайтона» (2:1) в матче 14-го тура АПЛ. 24-летний Пашалич дважды отличился во встрече 14-го тура серии А против «Брешиа» (3:0).
В список также вошли: Яспер Силлессен («Валенсия»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Набиль Фекир («Бетис»), Даниэль Карвахаль («Реал») и другие.
IF @VirgilvDijk ?#TOTW 12 will be available in packs at 6PM UK ?#FUT20 | #FIFA20 pic.twitter.com/vxeh5c808L— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) December 4, 2019
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