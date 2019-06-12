СМИ: Неймара не будет на обложке FIFA 20

Компания Electronic Arts (EA) откажется от фотографии нападающего сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймара на обложке футбольного симулятора FIFA 20, утверждает El Mundo Deportivo, ссылаясь на бразильские СМИ. Релиз игры намечен на 27 сентября 2019 года.

EA приняла такое решение из-за скандала с обвинением в изнасиловании. Модель Нажила Триндади подала заявление в полицию, в котором сообщила, что 27-летний бразилец изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле. По ее словам, Неймар бил девушку и вел себя грубо. Кроме того, девушка назвала его наркоманом. Позже оба дали показания полиции Бразилии.

FIFA 20 выйдет в конце сентября