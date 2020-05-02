Семь игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона в FIFA 20

Компания EA Sports представила команду сезона в чемпионате Англии, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team в FIFA 20. Она составляется на основе реальных заслуг игроков.

Наибольшее представительство получил «Ливерпуль». Семь игроков из этого клуба получили TOTS-карточки: Алиссон, Трент Александр-Арнолд, Садио Мане, Мохамед Салах, Эндрю Робертсон, Виргил ван Дейк и Джордан Хендерсон.