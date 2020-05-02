Семь игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона в FIFA 20
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Компания EA Sports представила команду сезона в чемпионате Англии, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team в FIFA 20. Она составляется на основе реальных заслуг игроков.
Наибольшее представительство получил «Ливерпуль». Семь игроков из этого клуба получили TOTS-карточки: Алиссон, Трент Александр-Арнолд, Садио Мане, Мохамед Салах, Эндрю Робертсон, Виргил ван Дейк и Джордан Хендерсон.
The @premierleague Team of the Season So Far ?. Available now #TOTSSF #FUT20 pic.twitter.com/Rw4Tgy3Goy— EA SPORTS FIFA #stayandplay (@EASPORTSFIFA) May 1, 2020