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Семь игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона в FIFA 20

01:41

Компания EA Sports представила команду сезона в чемпионате Англии, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team в FIFA 20. Она составляется на основе реальных заслуг игроков.

Наибольшее представительство получил «Ливерпуль». Семь игроков из этого клуба получили TOTS-карточки: Алиссон, Трент Александр-Арнолд, Садио Мане, Мохамед Салах, Эндрю Робертсон, Виргил ван Дейк и Джордан Хендерсон.

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