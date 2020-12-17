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Роналду вошел в команду недели PES 2021

04:24
Криштиану Роналду. Фото Instagram 17 декабря. Команда недели PES 2021. Фото Twitter
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду — 95 OVR.

17 декабря. Команда недели PES 2021. Фото Twitter
17 декабря. Команда недели PES 2021. Фото Twitter

Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.

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