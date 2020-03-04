Рикельме станет легендой в FIFA 20

Бывший полузащитник «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме появится в FIFA 20 в качестве легенды. Его карточки будут доступны в наборах режима Ultimate Team с 3 марта.

Рикельме станет 89-й легендой в футбольном симуляторе. В FIFA 20 были добавлены карточки Карлоса Алберто Торреса, Джона Барнса, Кенни Далглиша, Дидье Дрогба, Майкла Эссьена, Кака, Хосепа Гвардьолы и еще восьми футболистов.

Хуан Роман Рикельме является трехкратным победителем Кубка Либертадорес в составе «Бока Хуниорс» (в 2000, 2001 и 2007 годах). Он также выиграл Олимпийские игры в составе сборной Аргентины в 2008 году.