Одноклубники Головина и Миранчука вошли в команду недели PES 2021
02:37
Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе — 93 OVR. Также повышение характеристик получили Йосип Иличич, выступающий с Алексеем Миранчуком за «Аталанту», и Гильермо Марипан, играбщий с Александром Головиным в «Монако».
Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.
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