Одноклубники Головина и Миранчука вошли в команду недели PES 2021

Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе — 93 OVR. Также повышение характеристик получили Йосип Иличич, выступающий с Алексеем Миранчуком за «Аталанту», и Гильермо Марипан, играбщий с Александром Головиным в «Монако».

This week's Featured Players campaign is now LIVE ?



Add some new talent to your #myClub squads today!#PES2021 pic.twitter.com/c6jr9wlEjU — eFootball PES (@officialpes) January 14, 2021

Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.