Мюллер, Тиагу и Онана вошли в команду недели PES 2021

Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самые высокорейтинговые карточки получили полузащитник «Ливерпуля» Тиагу, голкипер «Аякса» Андре Онана и нападающий «Лацио» Луис Альберто — все 90 OVR.

Here are this week's Featured Players ?



Don't miss out — improve your #myClub squads with some new talent today!#PES2021 pic.twitter.com/KKPP1a1s1J — eFootball PES (@officialpes) January 21, 2021

Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.