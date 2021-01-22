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Мюллер, Тиагу и Онана вошли в команду недели PES 2021

01:56
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Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самые высокорейтинговые карточки получили полузащитник «Ливерпуля» Тиагу, голкипер «Аякса» Андре Онана и нападающий «Лацио» Луис Альберто — все 90 OVR.

Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.

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