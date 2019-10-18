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Миранучки сыграли против Жоау Мариу и Хеведеса в FIFA 20

02:00

Полузащитники «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки сыграли в FIFA 20 против иностранных одноклубников Жоау Мариу и Бенедикта Хеведеса. Обе команды управляли компьютерной версией своего клуба. Россияне одержали победу — 3:1.

«Они два раза били в створ, и оба раза забили. Это как? Но вообще мы играли в десять раз лучше, чем они», — возмутился после игры Хеведес.

«Я считаю, что выиграли по делу, забили три мяча. Наши Миранчуки поинтереснее, чем их», — ответили братья.

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