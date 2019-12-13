Месси получил новую карточку в FIFA 20 с рейтингом 96
20:24
В FIFA 20 добавили карточку капитана и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает пресс-служба EA Sports. Рейтинг 32-летнего аргентинца составил 96.
Для получения этой карточки Месси пользователям необходимо выполнить 7 испытаний подбора команды (ИПК).
Месси был признан лучшим игроком чемпионата Испании в ноябре.
.@LaLigaEN POTM SBC is live in-game! #FUT20 pic.twitter.com/Eq9H1hAFKw— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) December 12, 2019
#POTM Messi! https://t.co/PMtmO9Gtdf pic.twitter.com/duYbDDeXjD— ??? (@FUTWIZ) December 12, 2019
Месси, Роналду и ван Дейк — в списке кандидатов на попадание в команду года FIFA 20
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