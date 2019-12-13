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Месси получил новую карточку в FIFA 20 с рейтингом 96

20:24
Лионель Месси. Фото EA Sports
Лионель Месси. Фото EA Sports
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В FIFA 20 добавили карточку капитана и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает пресс-служба EA Sports. Рейтинг 32-летнего аргентинца составил 96.

Для получения этой карточки Месси пользователям необходимо выполнить 7 испытаний подбора команды (ИПК).

Месси был признан лучшим игроком чемпионата Испании в ноябре.

Месси, Роналду и ван Дейк — в списке кандидатов на попадание в команду года FIFA 20

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