Стали известны имена футболистов, которые претендуют на попадание в команду года Utlimate Team симулятора FIFA 20, сообщает пресс-служба EA Sports.

Среди кандидатов оказались Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Виргил ван Дейк («Ливерпуль»).

Голосвание продлится до 20 декабря. Команда года из 11 игроков будет объявлена в январе 2020 года.

Полностью список кандидатов выглядит следующим образом:

вратари — Эдерсон («Манчестер Сити»), тер Штеген («Барселона»), Облак («Атлетико»), Алиссон («Ливерпуль»), Онана («Аякс»);

защитники — Бонуччи, Сандру, де Лигт (трое — «Ювентус») , Рамос («Реал»), Ляпорт («Манчестер Сити»), Силву, Маркиньюс (оба — «ПСЖ»), Киммих («Бавария»), Хуммельс (Д «Боруссия»), Хименес («Атлетико»), Кулибали («Наполи»), Жорди Альба («Барселона»), Александр-Арнолд, ван Дейк, Робертсон (трое — «Ливерпуль»), Фертонген («Тоттенхэм»), Тальяфико («Аякс»), Шкриньяр («Интер»);

полузащитники — Силва, де Брейне, (оба — «Манчестер Сити»), Вайналдум, Хендерсон, Фабинью (трое — «Ливерпуль»), Эриксен («Тоттенхэм»), Дибала («Ювентус»), Хаверц («Байер»), Санчо, Ройс (оба — Д «Боруссия»), Тадич, Зиех (оба — «Аякс»), Канте («Челси»), де Йонг («Барселона»), Модрич («Реал»), Верратти («ПСЖ»);

нападающие — Фирмину, Мане, Салах (трое — «Ливерпуль»), Бензема, Азар (оба — «Реал»), Сон Хын Мин, Кейн (оба — «Тоттенхэм»), Неймар, Мбаппе (оба — «ПСЖ»), Силву, Стерлинг, Агуэро (трое — «Манчестер Сити»), Левандовски («Бавария»), Роналду («Ювентус»), Обамеянг («Арсенал»), Месси («Барселона»).