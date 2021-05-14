Левандовски, Пике и Кроос вошли в новую команду недели PES 2021

Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски — 97 OVR. 32-летний поляк забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу в матче против «Боруссии» из Менхенгладбаха (6:0).

Here are this week's Featured Players! Don't wait to add them to your #myClub squads in #PES2021 today! ? pic.twitter.com/bASHK605nB — eFootball PES (@officialpes) May 13, 2021

Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.