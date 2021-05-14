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Левандовски, Пике и Кроос вошли в новую команду недели PES 2021

03:51
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Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски — 97 OVR. 32-летний поляк забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу в матче против «Боруссии» из Менхенгладбаха (6:0).

Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.

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