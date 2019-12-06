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Ларссон сыграл в FIFA 20 с болельщиками «Спартака»

18:51
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Форвард «Спартака» Джордан Ларссон принял участие в выставочном матче на турнире болельщиков красно-белых по FIFA 20. Об этом сообщает официальный Twitter москвичей.

«Спартак» с 22 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В текущем сезоне Ларссон провел 16 игр за красно-белых и забил шесть голов.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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