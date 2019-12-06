Ларссон сыграл в FIFA 20 с болельщиками «Спартака»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон принял участие в выставочном матче на турнире болельщиков красно-белых по FIFA 20. Об этом сообщает официальный Twitter москвичей.

«Спартак» с 22 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В текущем сезоне Ларссон провел 16 игр за красно-белых и забил шесть голов.