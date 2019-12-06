Ларссон сыграл в FIFA 20 с болельщиками «Спартака»
18:51
Форвард «Спартака» Джордан Ларссон принял участие в выставочном матче на турнире болельщиков красно-белых по FIFA 20. Об этом сообщает официальный Twitter москвичей.
«Спартак» с 22 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В текущем сезоне Ларссон провел 16 игр за красно-белых и забил шесть голов.
? Джордан играет в выставочном матче на турнире болельщиков «Спартака» по FIFA 20— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 6, 2019
Во время стрима вы сможете сделать пожертвование на номер «1922», написав сумму пожертвования. Все средства будут направлены в благотворительный фонд @spartakforkids https://t.co/pqLY9yj8Hn pic.twitter.com/1NxhQB3sGg
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