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«Как бы отреагировал, если пропустил такой мяч?». Невероятный гол Промеса в FIFA 20

04:07
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Киберспортсмен команды Гарета Бэйла под ником OZiLLAFiFA опубликовал в Intagram невероятный гол. В FIFA 20 он экс-вингером «Спартака» Квинси Промесом вышел один на один с вратарем, подкинул мяч и плечом переправил его в ворота.

Популярный киберфутбольный паблик BeFoot разместил видео на своей странице с подписью: «Как вы отреагируете, если пропустите такой гол в онлайне?».

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