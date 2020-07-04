«Как бы отреагировал, если пропустил такой мяч?». Невероятный гол Промеса в FIFA 20

Киберспортсмен команды Гарета Бэйла под ником OZiLLAFiFA опубликовал в Intagram невероятный гол. В FIFA 20 он экс-вингером «Спартака» Квинси Промесом вышел один на один с вратарем, подкинул мяч и плечом переправил его в ворота.

Популярный киберфутбольный паблик BeFoot разместил видео на своей странице с подписью: «Как вы отреагируете, если пропустите такой гол в онлайне?».