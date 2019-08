Игроки «Марселя», «Бордо», «Сент-Этьена» и «Монпелье» попытались повторить знаменитую фразу из FIFA

Игроки «Сент-Этьена», «Монпелье», «Бордо» и «Марселя» в рамках товарищеского турнира в США этим летом приняли участие в конкурсе от спонсора EA Ligue 1 Games. Им было предложено повторить знаменитую фразу, которую киберфутболисты слышали при включении футбольного симулятора FIFA. Автором же оригинальной фразы «EA sports. It's in the game» является Эндрю Энтони, который озвучивал многие рекламные ролики в Северной Америке.