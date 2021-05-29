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Головин не попал в команду сезона лиги 1 в FIFA 21

01:05
Кильян Мбаппе и его TOTS-карточка. Фото Instagram
Кильян Мбаппе и его TOTS-карточка. Фото Instagram
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Компания EA Sports представила команду сезона чемпионата Франции, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team в FIFA 21. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самые высокорейтинговые карточки получили нападающие Кильян Мбаппе («ПСЖ», 97 OVR), Неймар («ПСЖ», 96 OVR), Мемфис Депай («Лион», 95 OVR) и Анхель Ди Мария («ПСЖ», 95 OVR).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не получил TOTS-карточку. При этом игрок претендует на попадание в команду сезона по версии болельщиков.

Наборы с этими карточками уже доступны в игре, начиная с пятницы, 28 мая.

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