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Дзюба и Головин получили в PES 2021 рейтинг 90 OVR

05:42
Артем Дзюба. Фото Instagram
Артем Дзюба. Фото Instagram
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В режиме myClub в футбольном симуляторе eFootball PES 2021 стартовала кампания, приуроченная к Евро-2020. Сейчас доступны агенты с лучшими игроками сборных России, Бельгии и Польши.

«Семерка русских парней которые будут ярко играть на Евро-2020. Пригласите своих российских избранных игроков в myClub для мобильных устройств и консолей, сегодня ваш последний шанс!» — говорится в сообщении.

В набор сборной России вошли: Артем Дзюба (90 OVR), Александр Головин (90 OVR), Роман Зобнин (88 OVR), Магомедо Оздоев (88 OVR), Далер Кузяев (87 OVR), Вячеслав Караваев (86 OVR), Антон Шунин (86 OVR), Юрий Жирков (85 OVR).

Сборная России готовится к чемпионату Европы в австрийском Нойштифте. На Евро-2020 сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

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