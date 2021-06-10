Дзюба и Головин получили в PES 2021 рейтинг 90 OVR

В режиме myClub в футбольном симуляторе eFootball PES 2021 стартовала кампания, приуроченная к Евро-2020. Сейчас доступны агенты с лучшими игроками сборных России, Бельгии и Польши.

«Семерка русских парней которые будут ярко играть на Евро-2020. Пригласите своих российских избранных игроков в myClub для мобильных устройств и консолей, сегодня ваш последний шанс!» — говорится в сообщении.

В набор сборной России вошли: Артем Дзюба (90 OVR), Александр Головин (90 OVR), Роман Зобнин (88 OVR), Магомедо Оздоев (88 OVR), Далер Кузяев (87 OVR), Вячеслав Караваев (86 OVR), Антон Шунин (86 OVR), Юрий Жирков (85 OVR).

Seven UEFA EURO 2020(tm) fixtures to be played there, can this side do something special? ?



Get your Russian Featured Players in #myClub for mobile and console, today is your last chance! #PES2021 pic.twitter.com/q4hv3Yol4u — eFootball PES (@officialpes) June 9, 2021

Сборная России готовится к чемпионату Европы в австрийском Нойштифте. На Евро-2020 сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии.