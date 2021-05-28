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Де Брейне, Киммих и Фирмину вошли в новую команду недели PES 2021

00:23
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Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне — 95 OVR. 29-летний бельгиец в воскресенье, 23 мая, помог своей команде разгромить «Эвертон» (5:0), забив гол и сделав голевую передачу.

Напомним, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в сезоне-2020/21.

Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.

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