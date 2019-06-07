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Фернандеш, Фернанду и Обляков: в PES 2019 добавили специальные карточки авторов лучших голов месяца в РПЛ

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Пресс-служба Pro Evolution Soccer 2019 объявила, что в игре появились специальные карточки игроков чемпионата России. В режиме myClub добавлены улучшенные версии Мануэла Фернандеша ("Локомотив"), Фернанду ("Спартак"), Себастьяна Дриусси ("Зенит"), Рикарду Алвеш ("Оренбург") и Ивана Облякова (ЦСКА)​, которые стали авторами пяти лучших голов в мае. В течение недели можно заполучить их в свои команды, использовав специального агента.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

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