Фернандеш, Фернанду и Обляков: в PES 2019 добавили специальные карточки авторов лучших голов месяца в РПЛ

Пресс-служба Pro Evolution Soccer 2019 объявила, что в игре появились специальные карточки игроков чемпионата России. В режиме myClub добавлены улучшенные версии Мануэла Фернандеша ("Локомотив"), Фернанду ("Спартак"), Себастьяна Дриусси ("Зенит"), Рикарду Алвеш ("Оренбург") и Ивана Облякова (ЦСКА), которые стали авторами пяти лучших голов в мае. В течение недели можно заполучить их в свои команды, использовав специального агента.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр
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