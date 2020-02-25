Electronic Arts запретила киберспортсмену играть в свои игры за критику FIFA 20 и травлю сотрудников

25 февраля Electronic Arts заблокировала EA-аккаунт Курта «Kurt0411» Фенеча. Это киберспортсмен, часто критикующий компанию в своих роликах. Ему закрыли доступ к каталогу всех игр и сервисов издателя, в том числе к FIFA 20.

Первый раз Фенеча забанили в ноябре 2019 года. Ему запретили выступать на всех официальных чемпионатах по FIFA 20 за угрозы в адрес сотрудников Electronic Arts и других игроков. По словам представителей EA, через какое-то время у нескольких сотрудников взломали аккаунты в Twitter — с них начали рассылать сообщения в поддержку Фенеча.

После этого Фенеч продолжил травить сотрудников компании и других игроков, а также агитировать остальных последовать его примеру. По словам представителей EA, его критика перешла черту приличия и превратилась в личные нападки.

Курт Фенеч регулярно критикует Electronic Arts в своих видеороликах и социальных сетях. Например, он обвиняет компанию в тирании, а также в том, что она «убила FIFA и всю киберспортивную сцену». У него 97 тысяч подписчиков в твиттере и 87 тысяч — на YouTube.