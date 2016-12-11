16:27 11 декабря | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Диегу Коста – лучший игрок чемпионата Англии в ноябре по версии FIFA 17

Диегу КОСТА. Фото EA Sports
Диегу КОСТА. Фото EA Sports
0
0
0

Нападающий "Челси" Диегу Коста признан лучшим игроком ноября чемпионата Англии по версии EA Sports, сообщает пресс-служба компании. Чтобы получить карточку испанца в FIFA 17, необходимо выполнить задание по сборке составов в режиме Squad Building Challenge.

Напомним, в прошлом месяце Диегу Коста провел три матча в премьер-лиге, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Форвард лидирует в гонке бомбардиров чемпионата вместе с Алексисом Санчесом из "Арсенала". В их активе по 11 голов в этом сезоне.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ