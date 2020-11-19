Бекхэм появится в FIFA 21 в качестве легенды футбола

Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм объявил, что появится в футбольном симуляторе FIFA 21. Карточка в режиме Ultimate Team будет добавлена 15 декабря.

«FIFA21... Не могу дождаться, чтобы снова увидеть себя на поле, играя с некоторыми из моих старых товарищей по команде! Может, мои сыновья подумают, что я теперь крутой папа», — написал Бекхэм в Instagram.

Напомним, что Бекхэм также представлен в другом футбольном симуляторе eFootball PES 2021. В режиме myClub есть две специальные карточки англичанина, в том числе одна за покупку специальной версии игры, посвященной «Манчестер Юнайтед».