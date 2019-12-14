Ансальди вошел в команду недели PES 2020

Компания Konami представила новую команду недели PES 2020, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 86 OVR получил бывший защитник «Рубина» и «Зенита» Кристиан Ансальди (обычная карточка — 80 OVR). 33-летний аргентинец помог «Торино» обыграть «Фиорентину» в 15-м туре чемпионата Италии (2:1), забив гол и сделав голевую передачу.

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная с четверга.