Техно
Киберспорт
Главная
Техно
Киберспорт

Сегодня, 15:09

Игрок 9Pandas Каленбет поделился мнением о своем переходе из Virtus.pro

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Профессиональный игрок 9Pandas Олег sayuw Каленбет поделился мнением о своем переходе из Virtus.pro в текущую команду.

«Меня приняли отлично. С некоторыми ребятами я был знаком ранее: с alberkaaa просто знали друг о друге, с kiyotaka мы вместе выступали за Team Empire в 2021 году. Мы хотели с Глебом играть и дальше, но тогда наши пути разошлись: он ушёл в одну команду, я — в другую. Остальные ребята тоже хорошо встретили, особенно Solo. После того как я попал на скамейку запасных, мне первым делом позвонили из 9Pandas. Я провел беседу с руководством и обсудил все детали. Мы сразу же нашли общий язык с организацией, и мне предложили место в составе. Все мои мысли были сосредоточены на том, что я хочу попасть на Riyadh Masters 2024 и на The International 13. До турнира в Рияде был месяц, и я был сильно замотивирован зайти в какую-то команду и выступить на квалификации», — цитирует Каленбета Cybersport.Metaratings.ru.

Каленбет играл за Virtus.pro около 2-х лет и перешел в 9Pandas 11 мая 2024 года.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/sayuw-solo-kak-starshii-brat-v-9pandas-ochen-krutoi-371178/
0
Читайте также
ФИДЕ отстранила Федерацию шахмат России на два года
Брат Нюши спас бодибилдершу Плужникову от анорексии и наркотиков
СМИ сообщили об обнаружении в мавзолее императора династии Цинь 16 т сокровищ
Почему «Спартак» никак не может стать таким же успешным, как «Зенит». Дело в деньгах? В интригах? В фанатах? В руководстве?
В ФАО ООН спрогнозировали ухудшение ситуации с продовольствием в 17 странах
У жительницы Санкт-Петербурга люди в масках похитили корги
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кочугов рассказал, кто станет лучшим игроком 2024 года

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости