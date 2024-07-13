В Саудовской Аравии пройдет первая в мире киберспортивная олимпиада
МОК анонсировал место проведения первых киберспортивных Олимпийских игр. Они состоятся в 2025-м в Саудовской Аравии.
Overwatch 2.
Фото Blizzard
«Нам очень повезло, что мы можем работать с олимпийским комитетом Саудовской Аравии на Олимпийских киберспортивных играх, потому что у него есть большой, если не уникальный, опыт в области киберспорта со всеми заинтересованными сторонами. Олимпийские киберспортивные игры очень выиграют от этого опыта», — рассказал президент МОК Томас Бах.
Counter-Strike 2.
Фото Valve
Конкретное место (или места) и сроки проведения киберспортивной Олимпиады, список дисциплин и принципы квалификационного процесса пока не уточняются.
Новости