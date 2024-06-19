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Gospadarov отреагировал на изменения в составе G2

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Профессиональный игрок в CS2 Кирилл Gospadarov Госпадаров прокомментировал замены в составе G2.

17 июня G2 сообщила о переводе Неманьи nexa Исаковича на скамейку запасных.

«Обидно за nexa, видимо, это не его команда. Не знаю, кто может подойти в G2, сложно. Можно было бы nexa посадить на капитана и убрать HooXi, но руководству виднее. HooXi — целый кадр, как никак», — цитирует Госпадарова Cybersport.Metaratings.ru.

Источник: Cybersport.Metaratings.ru
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