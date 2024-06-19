Кульмухамбетов назвал фаворитов закрытых квалификаций к TI 13 для Западной Европы

Тренер команды 1win Тимур Ahilles Кульмухамбетов рассказал, что думает о закрытой квалификации к The International 2024 для Западной Европы.

«В Западной Европе, скорее всего, главными претендентами на слот будут Tundra Esports, Entity и PSG.Quest», — цитирует Кульмухамбетова Cybersport.Metaratings.ru.

19 июня начались закрытые квалификации к The International 2024 (13) для Западной Европы. Команды разыгрывают два приглашения в основную стадию турнира от Valve и PGL.