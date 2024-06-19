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Сегодня, 16:24

Кульмухамбетов назвал фаворитов закрытых квалификаций к TI 13 для Западной Европы

Виктория Кравченко
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Тренер команды 1win Тимур Ahilles Кульмухамбетов рассказал, что думает о закрытой квалификации к The International 2024 для Западной Европы.

«В Западной Европе, скорее всего, главными претендентами на слот будут Tundra Esports, Entity и PSG.Quest», — цитирует Кульмухамбетова Cybersport.Metaratings.ru.

19 июня начались закрытые квалификации к The International 2024 (13) для Западной Европы. Команды разыгрывают два приглашения в основную стадию турнира от Valve и PGL.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/ahilles-nazval-favoritov-zakrytykh-kvalifikacii-k-ti-13-dlya-zapadnoi-evropy-374331/
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