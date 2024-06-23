Россиян на The International 2024 будет больше всего, на втором месте китайцы

23 июня завершились последние региональные квалификации, по итогам которых окончательно определился пул участников предстоящего чемпионата мира по Dota 2 под названием The International 2024.

Всего на престижном турнире примут участие 16 лучших коллективов этого года. Причем две команды почти полностью состоят из российских игроков — это BetBoom Team, получившие прямое приглашение от организаторов, и 1win — как победитель региональной квалификации в Восточной Европе. В Team Spirit и Tundra Esports играют по трое россиян. Еще в одной (Entity) — двое.

Что касается индивидуального представительства на турнире, то здесь россиянам нет равных. Всего на The International 2024 примут участие 18 россиян. Далее идут китайцы — их будет одиннадцать. Перуанцы замыкают топ-3 — их будет семь.

Все команды-участницы The International 2024:

Российские игроки на The International 2024:

Team Spirit:

— Магомед Collapse Халилов

— Денис Larl Сигитов

— Ярослав Miposhka Найденов

BetBoom Team:

— Егор Nightfall Григоренко

— Данил gpk Скутин

— Александр TORONTOTOKYO Хертек

— Матвей MieRo` Васюнин

1win:

— Никита Munkushi~ Чепурных

— Александр Cloud Захаров

— Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов

— Георгий swedenstrong Зайналабидов

Tundra Esports:

— Роман RAMZES666 Кушнарев

— Иван Pure Москаленко

— Эдгар 9Class Налтакян

Entity:

— Дмитрий DM Дорохин

— Владислав Kataomi Семёнов

Team Falcons:

— Станислав Malr1ne Поторак

Gaimin Gladiators

— Антон dyrachyo Шкредов

The International 2024 пройдет в Копенгагене (Дания) с 4 по 15 сентября 2024 года. Предыдущим победителем турнира является Team Spirit: в октябре 2023 года в финале The International 2023 российская команда обыграла Gaimin Gladiators.