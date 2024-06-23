Россиян на The International 2024 будет больше всего, на втором месте китайцы
23 июня завершились последние региональные квалификации, по итогам которых окончательно определился пул участников предстоящего чемпионата мира по Dota 2 под названием The International 2024.
Всего на престижном турнире примут участие 16 лучших коллективов этого года. Причем две команды почти полностью состоят из российских игроков — это BetBoom Team, получившие прямое приглашение от организаторов, и 1win — как победитель региональной квалификации в Восточной Европе. В Team Spirit и Tundra Esports играют по трое россиян. Еще в одной (Entity) — двое.
Что касается индивидуального представительства на турнире, то здесь россиянам нет равных. Всего на The International 2024 примут участие 18 россиян. Далее идут китайцы — их будет одиннадцать. Перуанцы замыкают топ-3 — их будет семь.
Все команды-участницы The International 2024:
Team Spirit (Россия) — прямое приглашение.
Xtreme Gaming (Китай) — прямое приглашение.
Team Falcons (Саудовская Аравия) — прямое приглашение.
Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение.
Gaimin Gladiators (Европа) — прямое приглашение.
BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение.
Entity (СНГ) — победитель квалитфикации в Западной Европе.
Tundra Esports (Европа / Россия) — победитель квалификации в Западной Европе.
1win (Россия) — победитель квалификации в Восточной Европе.
Team Zero (Китай) — победитель китайской квалификации.
G2.iG (Китай / Малайзия) — победитель китайской квалификации.
Talon Esports (Азия) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии.
Aurora Gaming (Таиланд) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии.
nouns (Северная Америка) — победитель квалификации в Северной Америке.
Heroic (Южная Америка) — победитель квалификации в Южной Америке.
beastcoast (Перу) — победитель квалификации в Южной Америке.
Российские игроки на The International 2024:
Team Spirit:
— Магомед Collapse Халилов
— Денис Larl Сигитов
— Ярослав Miposhka Найденов
BetBoom Team:
— Егор Nightfall Григоренко
— Данил gpk Скутин
— Александр TORONTOTOKYO Хертек
— Матвей MieRo` Васюнин
1win:
— Никита Munkushi~ Чепурных
— Александр Cloud Захаров
— Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов
— Георгий swedenstrong Зайналабидов
Tundra Esports:
— Роман RAMZES666 Кушнарев
— Иван Pure Москаленко
— Эдгар 9Class Налтакян
Entity:
— Дмитрий DM Дорохин
— Владислав Kataomi Семёнов
Team Falcons:
— Станислав Malr1ne Поторак
Gaimin Gladiators
— Антон dyrachyo Шкредов
The International 2024 пройдет в Копенгагене (Дания) с 4 по 15 сентября 2024 года. Предыдущим победителем турнира является Team Spirit: в октябре 2023 года в финале The International 2023 российская команда обыграла Gaimin Gladiators.