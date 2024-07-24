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Сегодня, 18:20

Бумыч похудел благодаря NAVI? Клуб платил деньги за каждые 10 сброшенных им килограммов

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Бумыч.
Фото Соцсети

Оказалось, что киберспортивный клуб NAVI внес большой вклад в похудение Кирилла «Бумыча» Михайлова.

Бумыч.
Фото Соцсети

Организация прибавляла игроку зарплату за каждый десяток сброшенных киллограммов, однако, по словам киберспортсмена, больше всего он ценит клуб за помощь со здоровьем.

Бумыч. Бумыч из Cloud9 похудел на 50 килограммов за три месяца

Ранее в Сети появились фотографии невероятного перевоплощения Кирилла. За несколько месяцев парню удалось сбросить 50 килограммов.

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