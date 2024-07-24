Бумыч похудел благодаря NAVI? Клуб платил деньги за каждые 10 сброшенных им килограммов

Оказалось, что киберспортивный клуб NAVI внес большой вклад в похудение Кирилла «Бумыча» Михайлова.

Бумыч. Фото Соцсети

Организация прибавляла игроку зарплату за каждый десяток сброшенных киллограммов, однако, по словам киберспортсмена, больше всего он ценит клуб за помощь со здоровьем.

Ранее в Сети появились фотографии невероятного перевоплощения Кирилла. За несколько месяцев парню удалось сбросить 50 килограммов.