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NAVI — сильнейшая команда на Esports World Cup 2024 по Counter-Strike 2

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
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NAVI Aleksib.
Фото Dot Esports.

G2 Esports уступила NAVI в финале Esports World Cup 2024 по Counter-Strike 2.

Команды не смогли выявить победителя по итогам двух карт — на Ancient сильнее оказалась G2 со счетом 16:14, а на Nuke европейский состав Natus Vincere взял убедительный реванш — 13:6. Все решилось на Inferno, где NAVI с самого старта карты захватила преимущество и уверенно довела дело до победы 13:6.

За первое место NAVI получила 400 тысяч долларов, G2 досталось 175 тысяч. Российский клуб Virtus.pro поделил 3-4 место с MOUZ, увезя 85 тысяч долларов.

Местом проведения Esports World Cup 2024 стал Эр-Рияд в Саудовской Аравии. Общий денежный приз турнира составил 1 миллион долларов.

G2 Esports занимает шестое место в мировом рейтинге лучших коллективов планеты по Counter-Strike 2, а Natus Vincere расположилась на пятом.

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