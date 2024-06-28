Проведение «Киберфеста» в России планируется сделать регулярным

Глава Федерация компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассчитывает, что «Киберфесты» в стране будут проводиться регулярно.

«Действительно, мы впервые свели соревнования в единый формат, событие включает в себя большую деловую, образовательную программы, в нем задействованы вузы, огромное количество молодежи. И такой формат нам кажется очень перспективным, у нас есть желание продолжить его. Мы уже начинаем планировать следующие мероприятия, даже провели переговоры с рядом регионов. Возможно, повторить его мы сможем уже в этом году, но загадывать не будем. Мы не привязываемся к чемпионату России, мы в целом считаем, что в подобном формате события должны проходить три-четыре раза в год. А событий у нас достаточно», — приводит слова Смита ТАСС.

«Киберфест» — площадка, объединяющая компьютерный спорт с интересами молодежи в информационных технологиях, инжиниринге и спорте. С 25 июня по 6 июля его принимает Владивосток, в рамках «Киберфеста» проходит чемпионат России по компьютерному спорту.