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Сегодня, 18:15

Во Владивостоке состоятся масштабные соревнования по компьютерному спорту «КиберФест»

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С 25 июня по 6 июля 2024 года на «КиберФесте» во Владивостоке пройдут масштабные соревнования по компьютерному спорту, среди них — «Кибервосток 2024 — Региональный турнир» и первый ежегодный международный турнир по киберспорту в Дальневосточном федеральном округе.

Организаторы соревнований — «Инфра Лаб», Федерация компьютерного спорта России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Владивостокский государственный университет, Правительство Приморского края и администрация города Владивостока. Мероприятие состоится при поддержке Администрации Президента РФ, Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития и Минспорта России. Партнер «КиберФеста» — компания FONBET.

Мероприятия пройдут в рамках поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина, данного на ВЭФ-2023. Он отметил, что проведение соревнований высокого уровня способствует продвижению компьютерного спорта и в России, и за рубежом.

К популяризации компьютерного спорта в России присоединяются и крупные игроки рынка. Так, в 2023 году компания FONBET создала свою киберспортивную лигу. Первая Fonbet Media eLeague в дисциплине CS:GO стартовала в марте 2023 года, на текущий момент завершив шесть сезонов, совокупный призовой фонд которых составил 11,5 млн руб. В 2024-м компания создала новую соревновательную платформу по спортивному программированию Foncode совместно с ФСП.

«Развитие компьютерного спорта является приоритетным для FONBET. Дальнейшая поддержка этого направления позволит повысить конкурентоспособность наших коллективов на домашних и международных соревнованиях. Партнерство с «КиберФестом» — важный и логичный шаг для нашей компании», — отметил генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

«Кибервосток 2024 — Региональный турнир» по игре «Мир танков» проходит в два этапа. Отборочные игры прошли с 1 по 9 июня 2024 года онлайн, а сильнейшие киберспортсмены сразятся за первенство в финале 25 июня 2024 года.

С 26 по 28 июня в рамках фестиваля пройдет финал чемпионата России по компьютерному спорту-2024 по дисциплинам DCL — The Game, «Тетрис», Tekken 8, StarCraft 2, DOTA 2, Counter-Strike 2. С 29 по 30 июня 2024 года к чемпионату примкнет первый ежегодный международный турнир по киберспорту в ДФО, а 30 июня в преддверии открытия международного турнира «Кибервосток» пройдет выставочный матч между командой Приморского края и сборной ДФО.

В международном турнире примут участие команды из России, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и Республики Беларусь. Каждая страна выставит сборную команду, состоящую из пяти человек. Команды будут состязаться за первенство в DOTA 2.

Финалы пройдут в формате LAN (Local Area Network) со свободным входом на площадку. Следить за ходом мероприятий можно на сайте киберфест.рф и в официальных социальных сетях «КиберФеста» и партнеров.

Прогнозы на спорт
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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