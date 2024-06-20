Во Владивостоке состоятся масштабные соревнования по компьютерному спорту «КиберФест»
С 25 июня по 6 июля 2024 года на «КиберФесте» во Владивостоке пройдут масштабные соревнования по компьютерному спорту, среди них — «Кибервосток 2024 — Региональный турнир» и первый ежегодный международный турнир по киберспорту в Дальневосточном федеральном округе.
Организаторы соревнований — «Инфра Лаб», Федерация компьютерного спорта России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Владивостокский государственный университет, Правительство Приморского края и администрация города Владивостока. Мероприятие состоится при поддержке Администрации Президента РФ, Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития и Минспорта России. Партнер «КиберФеста» — компания FONBET.
Мероприятия пройдут в рамках поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина, данного на ВЭФ-2023. Он отметил, что проведение соревнований высокого уровня способствует продвижению компьютерного спорта и в России, и за рубежом.
К популяризации компьютерного спорта в России присоединяются и крупные игроки рынка. Так, в 2023 году компания FONBET создала свою киберспортивную лигу. Первая Fonbet Media eLeague в дисциплине CS:GO стартовала в марте 2023 года, на текущий момент завершив шесть сезонов, совокупный призовой фонд которых составил 11,5 млн руб. В 2024-м компания создала новую соревновательную платформу по спортивному программированию Foncode совместно с ФСП.
«Развитие компьютерного спорта является приоритетным для FONBET. Дальнейшая поддержка этого направления позволит повысить конкурентоспособность наших коллективов на домашних и международных соревнованиях. Партнерство с «КиберФестом» — важный и логичный шаг для нашей компании», — отметил генеральный директор FONBET Сергей Анохин.
«Кибервосток 2024 — Региональный турнир» по игре «Мир танков» проходит в два этапа. Отборочные игры прошли с 1 по 9 июня 2024 года онлайн, а сильнейшие киберспортсмены сразятся за первенство в финале 25 июня 2024 года.
С 26 по 28 июня в рамках фестиваля пройдет финал чемпионата России по компьютерному спорту-2024 по дисциплинам DCL — The Game, «Тетрис», Tekken 8, StarCraft 2, DOTA 2, Counter-Strike 2. С 29 по 30 июня 2024 года к чемпионату примкнет первый ежегодный международный турнир по киберспорту в ДФО, а 30 июня в преддверии открытия международного турнира «Кибервосток» пройдет выставочный матч между командой Приморского края и сборной ДФО.
В международном турнире примут участие команды из России, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран и Республики Беларусь. Каждая страна выставит сборную команду, состоящую из пяти человек. Команды будут состязаться за первенство в DOTA 2.
Финалы пройдут в формате LAN (Local Area Network) со свободным входом на площадку. Следить за ходом мероприятий можно на сайте киберфест.рф и в официальных социальных сетях «КиберФеста» и партнеров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4