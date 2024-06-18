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Сегодня, 16:26

В ФКС России попросят изменить условия допуска отечественных киберспортсменов до чемпионатов мира

Алина Савинова
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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сообщил, что организация на ближайшем съезде Международной федерации киберспорта (IESF) предложит изменить условия допуска российских киберспортсменов до чемпионатов мира.

«Диалог с международной федерацией продолжается. Коллеги недоумевают, что нас не устраивают [условия допуска], ведь они якобы пошли нам навстречу — на некоторые соревнования вообще не пускают россиян, а они готовы нас принять, хоть и без флага. Я не люблю слово «лицемерие», но здесь оно напрашивается само собой. Мы ожидаем следующего съезда, чтобы на нем вынести на обсуждение текущую ситуацию и услышать по-настоящему коллективное решение международного сообщества», — цитирует Смита ТАСС.

В марте этого года секретариат Международной федерации киберспорта не разрешил ФКС России перейти в азиатскую конфедерацию.

Источник: ТАСС
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