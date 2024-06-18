В ФКС России попросят изменить условия допуска отечественных киберспортсменов до чемпионатов мира

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сообщил, что организация на ближайшем съезде Международной федерации киберспорта (IESF) предложит изменить условия допуска российских киберспортсменов до чемпионатов мира.

«Диалог с международной федерацией продолжается. Коллеги недоумевают, что нас не устраивают [условия допуска], ведь они якобы пошли нам навстречу — на некоторые соревнования вообще не пускают россиян, а они готовы нас принять, хоть и без флага. Я не люблю слово «лицемерие», но здесь оно напрашивается само собой. Мы ожидаем следующего съезда, чтобы на нем вынести на обсуждение текущую ситуацию и услышать по-настоящему коллективное решение международного сообщества», — цитирует Смита ТАСС.

В марте этого года секретариат Международной федерации киберспорта не разрешил ФКС России перейти в азиатскую конфедерацию.