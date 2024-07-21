Gaimin Gladiators выиграла на Riyadh Masters 2024 — в ее составе есть русский

В Саудовской Аравии завершился крупнейший турнир лета по Dota 2 — Riyadh Masters 2024. В финале Gaimin Gladiators не оставила шансов Team Liquid.

Причем до этого Gaimin Gladiators расправилась с Team Liquid и в финале верхней сетки — 2:0. За первое место коллектив получил 30 процентов из общего призового фонда в 5 миллионов долларов. А это 1,5 миллионов долларов.

Антон dyrachyo Шкредов.

В составе европейской команды Gaimin Gladiators выступает 22-летний российский игрок Антон dyrachyo Шкредов.