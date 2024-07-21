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Сегодня, 22:05

Gaimin Gladiators выиграла на Riyadh Masters 2024 — в ее составе есть русский

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
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В Саудовской Аравии завершился крупнейший турнир лета по Dota 2 — Riyadh Masters 2024. В финале Gaimin Gladiators не оставила шансов Team Liquid.

Причем до этого Gaimin Gladiators расправилась с Team Liquid и в финале верхней сетки — 2:0. За первое место коллектив получил 30 процентов из общего призового фонда в 5 миллионов долларов. А это 1,5 миллионов долларов.

Антон dyrachyo Шкредов.

В составе европейской команды Gaimin Gladiators выступает 22-летний российский игрок Антон dyrachyo Шкредов.

Скрин. Двукратные чемпионы The International по Dota 2 из России покинули Riyadh Masters 2024, заняв лишь 7-8 место

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