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Сегодня, 19:35

Двукратные чемпионы The International по Dota 2 из России покинули Riyadh Masters 2024, заняв лишь 7-8 место

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Российская команда по Dota 2 Team Spirit, дважды занимавшая первое место на The International, покинула турнир Riyadh Masters 2024 на удивление рано.

«Спириты» проиграли PSG Quest — команде из Саудовской Аравии, до начала турнира не входившей в списки фаворитов.

The International 2024. Россиян на The International 2024 будет больше всего, на втором месте китайцы

Теперь Team Spirit придется довольствоваться 7-8 местом и наградой «всего» в 200 тысяч долларов. Между тем общий призовой фонд Riyadh Masters 2024 составляет 5 миллионов долларов — больше, чем на The International 2023.

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