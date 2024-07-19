Двукратные чемпионы The International по Dota 2 из России покинули Riyadh Masters 2024, заняв лишь 7-8 место

Российская команда по Dota 2 Team Spirit, дважды занимавшая первое место на The International, покинула турнир Riyadh Masters 2024 на удивление рано.

«Спириты» проиграли PSG Quest — команде из Саудовской Аравии, до начала турнира не входившей в списки фаворитов.

Теперь Team Spirit придется довольствоваться 7-8 местом и наградой «всего» в 200 тысяч долларов. Между тем общий призовой фонд Riyadh Masters 2024 составляет 5 миллионов долларов — больше, чем на The International 2023.