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Россия не поедет на первую киберспортивную Олимпиаду в нейтральном статусе

Ана Горшкова
Корреспондент
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В Федерации компьютерного спорта России сообщили, что российские кибератлеты не будут выступать на первой киберспортивной Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Конечно, если Россия будет приглашена, мы с большим энтузиазмом примем участие. Но если коллеги пригласят нас выступить под нейтральным флагом, то на такие условия мы не согласимся», — приводят «Известия» слова пресс-службы федерации.

23 июля члены сессии Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании в Париже единогласно проголосовали за создание Олимпийских киберспортивных игр. Первые соревнования состоятся в 2025 году в Саудовской Аравии.

Источник: Известия
Киберспорт
Олимпиада
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