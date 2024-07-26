Россия не поедет на первую киберспортивную Олимпиаду в нейтральном статусе

В Федерации компьютерного спорта России сообщили, что российские кибератлеты не будут выступать на первой киберспортивной Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Конечно, если Россия будет приглашена, мы с большим энтузиазмом примем участие. Но если коллеги пригласят нас выступить под нейтральным флагом, то на такие условия мы не согласимся», — приводят «Известия» слова пресс-службы федерации.

23 июля члены сессии Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании в Париже единогласно проголосовали за создание Олимпийских киберспортивных игр. Первые соревнования состоятся в 2025 году в Саудовской Аравии.