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Колобков — о создании киберспортивной Олимпиады: «Было понятно, что олимпийское движение будет развиваться в этом направлении»

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Олимпийский чемпион по фехтованию, бывший министр спорта России Павел Колобков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о решении Международного олимпийского комитета (МОК) создать Олимпийские киберспортивные игры.

«Еще лет восемь назад проходило олимпийское собрание, и там обсуждались киберспортивные соревнования. Уже тогда было понятно, что олимпийское движение будет развиваться в том направлении. Поэтому, конечно, сейчас меняется время, приходят новые дисциплины и соревнования, прогресс науки в спорте и многих других областях заметен. Олимпийское движение подстраивается под эти новые тренды. Хорошо это или плохо, покажет время», — сказал Колобков «СЭ».

Первые соревнования состоятся в 2025 году в Саудовской Аравии и будут проводиться регулярно.

Александр Абустин

Олимпиада
Павел Колобков
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