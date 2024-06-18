В Запорожской области может появиться отделение Федерации компьютерного спорта России

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал, что организация заинтересована в появлении регионального отделения в Запорожской области.

В прошлом году официальную аккредитацию получили региональные отделения ФКС России в Донецкой и Луганской народных республиках. 21 мая было открыто региональное отделение в Херсонской области.

«В этом сезоне принимали участие команды из вузов, расположенных в новых регионах. Мы приняли в ряды ФКС России представителей ДНР, ЛНР и Херсонской области, с прошлого года эти регионы принимают участие во всех наших соревнованиях. Что касается отделения федерации в Запорожской области, то оно еще формируется, но мы заинтересованы в том, чтобы во всех наших регионах работали отделения», — приводит ТАСС слова Смита.

Глава ФКС России отметил, что в организации максимально аккуратно подходят к кадровому вопросу при создании и формировании отделений во всех регионах.