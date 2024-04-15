ElectroNic стал игроком Virtus.pro

Пресс-служба российской команды по CS 2 Virtus.pro сообщила о том, что к команде присоединился Денис electroNic Шарипов.

По информации источника, 25-летний киберспортсмен заменил в составе «медведей» Николая mir Битюкова, переведенного в запас.

«Virtus.pro — топовая команда. Ее костяк еще недавно выигрывал Major, все игроки в прайме и готовы побеждать здесь и сейчас. Мы сходимся в амбициях и целях», — сказал Шарипов.

С июля 2023 года electroNic защищал цвета Cloud9. За это время команда стала победителем турнира RES Eastern European Masters: Fall 2023, а также заняла 5-8 место на PGL Major Copenhagen 2024.

Ранее Шарипов четыре раза входил в топ-10 лучших игроков года по версии портала HLTV.