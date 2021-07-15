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Александр s1mple Костылев вышел в лидеры по мультикиллам на IEM Cologne 2021

06:02
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Снайпер Natus Vincere Александр s1mple Костылев вышел в лидеры турнира IEM Cologne 2021 по частоте мультиубийств. Украинский киберспортсмен на групповой стадии делал не менее двух фрагов в 30% раундов (всего 230 раундов).

На втором месте по этому показателю идет Неманья huNter Ковач из G2 eSports (23,2%, 198 раундов). Замкнул тройку Абдул degster Гасанов из BIG (22,8%, 180 раундов).

Напомним, NaVi сыграет в полуфинале IEM Cologne 2021 с победителем пары Gambit Esports — FaZe Clan. Матч состоится 17 июля.

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Евгений Козинов все материалы автора

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