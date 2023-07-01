OverDrive считает, что NaVi сделала шаг назад

Российский инсайдер Алексей OverDrive Бирюков прокомментировал изменения в составе Natus Vincere по CS:GO.

«По поводу изменений в Natus Vincere ничего не думаю. Решили попробовать, пусть пробуют. Узнаем после первого турнира, но по ощущениям это шаг назад. Английский язык будет проблемой для всех и для s1mple в том числе. Одно дело говорить простые фразы типа: «где враг», а другое дело договариваться с тиммейтом о сложных мувах. Для этого нужно время», — приводит слова Бирюкова Cybersport.Metaratings.ru.

30 июня NaVi представила обновленный состав по CS:GO. Помимо jL, в команду вошли Иван iM Михай и Алекси Aleksib Виролайнен, которые до этого выступали за GamerLegion и Ninjas in Pyjamas. Из коллектива ушли Денис eletrcoNic Шарипов, Илья Perfecto Залуцкий и Андрей bpl Кухарский.