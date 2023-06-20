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PCH3LK1N: «Думаю, что 100% синергии у нас не было»

Виталий Косик
Корреспондент
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Профессиональный комментатор по CS:GO Алексей PCH3LK1N Пчелкин поделился эмоциями от участия в третьем сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE.

«Думал, что мы вылетим на полуфинале, а дошли до финала. Спасибо ребятам за это. Думаю, что 100% синергии у нас не было. У Hold S слишком хороший состав. Четыре плотно играющих игрока, мы таким похвастаться не могли. В день, когда нужно было играть, мы просто их не перестреливали», — приводит слова Пчелкина Cybersport.Metaratings.ru.

Третий сезон FONBET MEDIA ELEAGUE проходил с 12 по 18 июня. Шесть коллективов разыграли призовой фонд в размере 2 миллиона рублей. В финале уверенную победу в матче одержала команда HOLD S.

Источник: Cybersport.metaratings
Киберспорт
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Ant1ka поделилась эмоциями от участия в третьем сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE
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